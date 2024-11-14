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Antalya'da 3 İranlı Kardeşin Trajik İntiharı

Antalya'da 3 İranlı Kardeşin Trajik İntiharı
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Antalya'da kömür yakarak yaşamına son veren 3 İranlı kardeşin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumunda bekliyor. Aile üyelerinin cenazeleri alma talebinde bulunmadığı öğrenildi. Kardeşlerin intihar sebebinin ticari borçlar olduğu belirtildi.

Antalya'da kapı ve pencerelerini bantladıkları odada kömür yakarak toplu şekilde hayatlarına son veren İranlı 3 kardeşin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumunda alınmayı bekliyor. 3 kardeşin İran'da bulunan ablasının cenazeyi almaya gelmeyeceği, Antalya'da bulunan aile dostlarının ise teslim almayı kabul etmediği öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, İran'daki ailelerinin yaklaşık 15 gündür ulaşamadıkları 3 kardeş kaldıkları ikamette bir odanın kapı ve pencerelerini bantladıktan sonra oda içerisinde yaktıkları kömür ile hayatlarına son vermişti. Bir süre önce Türkiye'ye geldikleri ve Güveloba Mahallesi'nde kiraladıkları dairede birlikte kalan İran uyruklu Mohammed Reza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33) isimli 3 kardeşin arkalarında 9 sayfalık bir mektup bıraktıkları ve ticari borçları nedeniyle hayatlarına son verdikleri öğrenildi.

Ablaları cenazeleri almaya gelemeyecek

3 kardeşin cenazeleri, Savcılık, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından dün akşam Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 kardeşin Adli Tıp Kurumundaki otopsi ve işlemleri sürerken İran'da yaşayan kız kardeşleri cenazelerini almaya gelmeyeceklerini söyledi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda ailelerle bağlantı kuran ailenin Antalya'da bulunan yakını Emrullah Esedi, "3 kardeşin anne ve babası hayatta değiller. 3 kız kardeşi de cenazeleri almaya gelemeyeceklerini bana söylediler. Ben yetkililere bildireceğim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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