Antalya’da 2 buçuk milyon liralık nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı

Antalya'da kimliğinin FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek baskı altına aldıkları bir kişiden yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası alan 4 şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan R.S. isimli müşteki; tanımadığı kişiler tarafından arandığını, arayan kişilerin telefonda kendisini başkomiser olarak tanıttığını ve kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi. Baskı altındaki yönlendirmelerle yaklaşık değeri 2 milyon 500 bin TL olan döviz ve ziynet eşyasını elden teslim ettiği ihbarında bulunan vatandaşın beyanı üzerine çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli Antalya'da, 1 şüpheli ise Antalya dışında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 45 bin TL para ile 3 adet cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 2'si tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı