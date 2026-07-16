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Alanya'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Ece Molla'ya otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki kız çocuğu araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatice D. (34) yönetimindeki 07 NAD 64 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ece Molla'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Molla'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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