Bayram ziyaretinden dönen 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 yaşındaki Muhammed Durmaz, doğum gününde arkadaşının kullandığı motosikletin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun doğum gününde arkadaşının kullandığı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir otomobilin arkasında seyreden motosikletin bir anda kontrolden çıkıp dengesini kaybettiği ve motosikletteki sürücü ile yolcunun yola savrulduğu, motosikletin ise metrelerce takla attıktan sonra durabildiği anlar kayıt altına alındı.

Kaza, dün gece 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün doğum günü olan ve 16 yaşına giren Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D. (15) ile birlikte hem doğum gününü kutlamak hem de Kurban Bayramı ziyareti için dışarı çıktı. Gece geç saatlerde Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D.'nin kullandığı motosiklet ile eve dönmek üzere yola çıktı.

Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı

Hamza D.'nin kullandığı motosiklet Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldiğinde yolda bir otomobilin arkasında ilerlerken bir anda kontrolden çıkıp sürüklenmeye başladı. Yolda kayan motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yere savrulurken motosiklet taklalar atarak metrelerce ilerde durabildi. Motosikletin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan ve dengesini kaybeden Durmaz düşerek önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğum gününde hayatını kaybetti

Verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Muhammed Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alıp gelen çocukların yakınları gözyaşlarına boğulurken savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından çocuğun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından doğum gününde hayatını kaybeden Durmaz'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Annesinin gözyaşları içinde teslim alınan Muhammed Durmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
