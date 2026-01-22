Haberler

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 16 milyon liralık vurgun yaptılar
Antalya merkezli gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 12 kişi yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin dolandırıcılık yoluyla 16 milyon lira sahtekarlık yaptığı ortaya çıktı.

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 16 milyon liralık nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 12 kişi yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında bulunan 821 bin lira bloke edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A.D. ve eşi N.D.'nin şikayeti üzerine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik çalışma başlattı. Müştekilerin ifadelerine göre şüpheliler, baskı ve yönlendirmelerle çifte nakit para, çekilen kredi bedeli, araç satışından elde edilen para ve iki dairenin satış bedeli dahil toplam 16 milyon liranın bir kısmını elden, bir kısmını ise çeşitli hesaplara transfer ettirdi. Yapılan araştırmada olayın "atıcı", "eldenci" ve "hesapçı" olarak görev yaptığı belirlenen 14 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği, bu kişilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarına gönderilen paralardan 821 bin 560 liraya bloke konuldu. Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu ve sim kartlara el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
