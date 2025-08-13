Antalya'da 15 Hırsızlık Suçu Aydınlatıldı, 32 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da 15 Hırsızlık Suçu Aydınlatıldı, 32 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, son 1 ayda mala karşı işlenen suçlar kapsamında 15 hırsızlık suçunu aydınlatarak 32 şüpheliyi yakaladı.

Antalya'da son 1 ayda mala karşı işlenen suçlar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda15 hırsızlık suçu aydınlatılırken, 32 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mala karşı işlenen suçlar kapsamında suç eşyalarının ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla il genelinde son 1 ayda yapılan çalışmalarda gerçekleşen 10 evden hırsızlık, 8 iş yerinden hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık, 4 Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı olmak üzere, 15 ayrı hırsızlık suçu aydınlatıldı. Suça karıştığı tespit edilen 32 şüpheli şahıs İL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok

90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'ya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını! Alevler hızla ilerliyor

Bu sefer o şehirde yangın! Alevler hızla yerleşim yerlerine yaklaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.