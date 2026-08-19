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Manavgat'ta JASAT'tan Kaçış Yok: 14 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı

Manavgat'ta JASAT'tan Kaçış Yok: 14 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hırsızlık suçundan 14 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Adli işlemlerin ardından tutuklanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 14 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen A.A., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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