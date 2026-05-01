Antalya'da 1 Mayıs coşkusu

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Kortej; çeşitli siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından sloganlar ve marşlar eşliğinde gerçekleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Antalya'da büyük bir coşku ve geniş katılımla kutlandı. Yürüyüş öncesi emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Öğlen saatlerinde Aydın Kanza parkı önünde bir araya gelen işçi sendikaları, sivil toplum örgütleri ve çeşitli siyasi partiler kutlamaların yapılacağı alana yürümek üzere toplandı. Alana giren vatandaşlar polis memurları tarafından tek tek aramadan geçirildi. Çeşitli siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve sendikalar; sloganlar ve marşlar eşliğinde Güllük Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanına yürüyüşe geçti. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde, emekçilerin hak talepleri, birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı