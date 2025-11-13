Antalya'da 1 ayda 10 bin 900 asayiş olayı meydana geldi, binlerce şahıs yakalandı

Ekim ayı İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı. Vali Şahin Antalya'da güvenlik güçleri tarafından Ekim ayı boyunca yürütülen operasyonlarda binlerce şahıs yakalanırken, çok sayıda silah, uyuşturucu madde, kaçak eşya ve çalıntı araç ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Antalya Valiliği Hükümet Konağında gerçekleştirilen Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Baz ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Vekili Yarbay Erdinç Karadeniz eşlik etti.Antalya'nın huzur ve güvenliği için Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik bölgelerinde Eylül ayında asayiş suçlarına yönelik çalışmaları açıklayan Antalya Valisi Hulusi Şahin verileri paylaştı.

Toplam 30 günlük süreçte 10 bin 900 asayiş olayı meydana geldi. Bu olayların yüzde 99,15'i başarıyla aydınlatıldı. Olayların türlerine bakıldığında 4 bin 67 kişilere karşı, bin 472 mal varlığına karşı, 161 millete ve devlete karşı, bin 865 topluma karşı suçlardan oluştu. Ayrıca 3 bin 335 olay takibi gereken suç kategorisinde yer aldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 4 bin 705 aranan şahıs yakalandı, 840'ı tutuklandı. 198 tabanca, 49 kurusıkı tabanca, 352 av tüfeği, 4 bin 279 fişek, 178 tüfek fişeği ele geçirildi. 14 çalıntı otomobil, 49 çalıntı motosiklet, 5 elektrikli bisiklet, 1 kamyon, 3 kamyonet ve 1 traktör bulundu. 1 milyon 967 bin TL değerinde ziynet eşyası, 68 bin TL döviz ve 34 bin TL nakit para ele geçirildi. İl genelinde 2 bin 886 uygulama (bin 524'ü şok uygulama) yapıldı, toplam 1 milyon 266 bin kişi ve 1 milyon 699 bin araç sorgulandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Ekim ayında ekipler, 263 operasyon düzenleyerek 395 şüpheli hakkında işlem yaptı. Bu operasyonlarda 48 kişi tutuklandı, 26 kişi adli kontrolle, 321 kişi ise serbest bırakıldı. Organize suçlara yönelik operasyonlarda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 7 şüpheli tutuklandı. Silah ticareti (6136 SKM) kapsamında 2 kişi, Rüşvet suçundan 3 kişi, Zimmet suçundan 5 kişi, Enerji hırsızlığı ve kaçak emtia suçlarından toplam 8 kişi tutuklandı. Ayrıca aranan 10 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan aramalarda 74 tabanca, 83 tüfek, bin 827 fişek ele geçirildi. 1,7 ton kaçak tütün, 9.801 paket kaçak sigara, 5,5 milyon makaron, 18 bin litre kaçak alkol ve 91 bin adet kaçak ilaç bulundu. 106 cep telefonu, 71 tarihi eser ve sikke, 28 sahte para, 4,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonları

Ekiplerce 8 operasyon düzenlenerek 14 organizatör hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle, 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 2'si firari olarak aranıyor. Ayrıca 64 düzensiz göçmen yakalanarak Döşemealtı GÖKSEM'e teslim edildi. Mobil Göç Noktalarında 5 bin 82 kişi, il genelinde ise 10 bin 345 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Bu kapsamda 40 Suriye uyruklu şahsa ikamet ettikleri illere dönmeleri için tebligat yapıldı. 32 şahıs geçici barınma merkezine sevk edildi. 63 kişi gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı edildi. 79 yabancı uyruklu şahıs ise geri gönderme merkezine teslim edildi. Antalya genelinde 130 bin 114 yabancı uyruklu kişi oturma veya çalışma izniyle ikamet ediyor. Bunların 28 bin 64'ü Rus, 18 bin 951'i Kazak, 14 bin 952'si Ukraynalı, 10 bin 687'si Kırgız, 7 bin 162'si Endonezyalı, 50 bin 298'i ise diğer ülke vatandaşlarından oluşuyor. Ayrıca kentte 6 bin 737 geçici koruma ve 701 uluslararası koruma kapsamında olmak üzere 137 bin 552 düzenli göçmen bulunuyor.

Uyuşturucu operasyonları: Bin 60 baskın, 133 tutuklama

Antalya güvenlik güçleri Ekim ayında uyuşturucuya göz açtırmadı. Narkotik ekipleri bin 60 operasyon gerçekleştirdi, bin 221 şüpheli hakkında işlem yaptı ve 133 kişiyi tutukladı. Ele geçirilen maddeler arasında 66 kilo 716 gram skunk, 21 kilo 306 gram esrar, 10 kilo 927 gram bonzai hammaddesi, 8 kilo 177 gram metamfetamin, 3 kilo 65 gram kokain, 709 gram eroin, 8 bin 523 sentetik ecza, 2 bin 202 captagon, 1.847 adet (2,4 milyon kullanımlık) bonzai (A4) ve 88 kök kenevir yer aldı. Ayrıca NARVAS Projesi kapsamında gelen 366 ihbar üzerine 770 uygulama gerçekleştirildi.

Siber suçlar

Ekim ayında 14 operasyon gerçekleştirilerek 80 şüpheli şahıs yakalandı. Bu kişilerden 32'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol, 41'i serbest bırakıldı.

Trafik denetimleri ve kazalar

Trafik ekipleri ay boyunca 566 bin 482 sürücüyü denetledi. 162 bin 746 sürücüye idari para cezası kesildi. 4 bin 488 araç trafikten men edildi. 4 e-scooter sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İl genelinde 2 bin 345 trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 1 bin 728 kişi yaralandı. Ayrıca 74 korsan taşımacılık vakası tespit edilirken, 1 bin 543 araca engelli park yeri ihlalinden ceza yazıldı. Antalya'daki tescilli motorlu araç sayısı 1 milyon 653 bin 683, bunun yüzde 32'si (529 bin 295) motosikletlerden oluşuyor.

Sahil Güvenlik'ten 3 bin 763 saatlik denetim

Sahil Güvenlik unsurları, Ekim ayında 3 bin 763 saat seyir icra ederek 870 gemi ve tekneyi kontrol etti. Yapılan denetimlerde 110 işletmeye yasal işlem uygulandı. Kumluca'da düzenlenen operasyonda bin 833 gram plaka esrar, bin 408 captagon hap, 1 tabanca ve 42 mermi ele geçirilirken 4 kişi tutuklandı. Kaş ilçesinde jandarmayla ortak operasyonda 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler ayrıca 6 arama kurtarma ve 1 tıbbi tahliye görevi icra etti. Bu operasyonlarda 4 kişi sağ kurtarılırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çevre Kanunu'na muhalefetten 1 gemiye 167 bin TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA