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Antalya Aksu'da midibüs bariyerlere çarpıp devrildi, yaralılar var

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Antalya Aksu'da midibüs bariyerlere çarpıp devrildi, yaralılar var
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Aksu ilçesi Antalya-Isparta yolu üzerinde meydana geldi; midibüsün henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Antalya-Isparta yolunda midibüs devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza saat 11.00 sıralarında Aksu ilçesi Antalya- Isparta yolu üzerinde meydana geldi. Midibüsün henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralıların olduğu belirtildi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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