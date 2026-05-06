Antalya'da depo yangını

Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulunuyor.

Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi Altın Oluk Caddesi üzerinde yer alan sentetik çim ve izolasyon şirketine ait bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı