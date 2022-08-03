Antalya 3. sayfa haberleri | Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı - Haberler

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Antalya 3. sayfa haberleri | Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı

Antalya 3. sayfa haberleri | Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı

Gelen Antalya haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde başkasına ait kimlik kullanan ve 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde başkasına ait kimlik kullanan ve 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakoluna bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalarda Kumköy Turizm Bölgesinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik sorgusu yapılan H.A.Y., E.D.'ye ait kimlik fotokopisini ibraz etmesi üzerine gözaltına alındı.

H.A.Y. isimli şahsın yapılan sorgusunda; Manavgat 2. Asliye Ceza Mahkemesince tehdit, Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesince tehdit, Manavgat 2. Sulh Ceza Hakimliğince Cumhurbaşkanına Hakaret, Manavgat 4. Asliye Ceza Hakimliğince hakkı olmayan yere tecavüz, Manavgat Asliye Ceza İlamat Masası tarafından silahla tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması ve yine silahla tehdit suçlarından arandığı tespit edildi.

H.A.Y., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Jandarma Antalya Kumköy 3. Sayfa Haberler

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