Antalya 3. sayfa haberleri | Antalya'da 6 yıl hapis cezası bulunan şüpheli jandarmaya takıldı 3. Sayfa Haberleri Antalya haberleri: Antalya'nın Kaş ilçesinde, 6 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Antalya'nın Kaş ilçesinde, 6 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kaş 15. JASAT aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede hakkında İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesince ve İzmir Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçlarından kesinleşmiş toplam 6 yıl hapis cezası nedeniyle arama kararı bulunan Y.K., Çayköy Mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Jandarma Antalya Kınık 3. Sayfa Haberler

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