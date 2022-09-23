Antalya 3. sayfa haberi... Kumluca'da çıkan yangın kontrol altına alındı, 3 ev ve plastik seralar zarar gördü

Antalya haberlerine göre Kumluca'da çıkan yangın kontrol altına alındı, 3 ev ve plastik seralar zarar gördü Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kumluca'da çıkan yangın kontrol altına alındı, 3 ev ve plastik seralar zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 3 ev yanma sonucu kullanılmaz hale gelirken, çok sayıda seranın üstündeki plastik örtüsü eridi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Bugün 15.00 sıralarında Kumluca ilçesinde yerleşim alanlarına yakın noktada çıkan orman yangınına 5 yangın söndürme uçağı,2 helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri katıldı. Yangının mahalleye çok yakın bir alanda ormanlık alanda başlaması mahalle sakinlerini korkuttu.

Evler ve seralar zarar gördü

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlere müdahale edilirken, yangının sıçradığı 3 ev çok sayıda üstündeki plastik örtüsü yanan sera kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan verilen mücadele sonucu alevler kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yarın ise hasar tespit çalışmasının yapılacağı belirtildi.