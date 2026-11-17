Antakya Karlısu'da motosiklet yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay Antakya'da Karlısu Mahallesi'nde çıkan motosiklet yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı, emniyet tedbirleri alındı ve motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan motosiklet yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Karlısu Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet yangınına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı