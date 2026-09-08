Antakya’da yük asansörü düştü: 1 yaralı
Hatay’ın Antakya ilçesinde yük asansörünün düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yük asansörünün düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.
İş kazası, Güzelburç Mahallesi sanayi mevkiinde meydana geldi. Yük asansörünün düşmesi sonucu yaralanan vatandaş, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede bulunduğu yerden kurtarıldı.
Ekipler tarafından kurtarılan yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı