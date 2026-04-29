Antakya'da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari araçla, motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza; Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde meydana geldi. hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı