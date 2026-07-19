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Antakya'da yaşanan yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi

Antakya'da yaşanan yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evin önünde bulunan motosiklet ve çeşitli eşyaların alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde evin önünde bulunan motosiklet ve çeşitli eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde bulunan motosiklet ile çeşitli eşyaların alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin meskene sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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