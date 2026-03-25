Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi Antakya-Altınözü yolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan U.M. idaresindeki 31 ACC 679 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Yıldız yönetimindeki 31 AZK 823 plakalı motosikletle çarpıştı. Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Yıldız ağır yaralanırken, otomobilde bulunan 2'si çocuk 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Yıldız, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Yıldız, hayatını kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı