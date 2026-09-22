Antakya'da minibüsün motorunda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Antakya'da minibüsün motorunda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Kuruyer Mahallesi'nde seyir halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin çevreye yayılması önlenirken araçta hasar oluştu; araç ve çevresinde soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde minibüsün motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Kuruyer Mahallesi'nde seyir halindeki minibüsün motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından araçta ve çevresinde soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı