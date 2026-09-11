Antakya’da metruk bina alevlere teslim oldu
Hatay’ın Antakya ilçesinde metruk binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Şehitler Mahallesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı