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Antakya'da inşaat malzemeleri ve kulübede yangın

Antakya'da inşaat malzemeleri ve kulübede yangın
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Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat malzemeleri ve bir kulübede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında inşaat malzemeleri ve kulübe kullanılamaz hale geldi, soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat malzemeleri ve kulübede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle binalara sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin çevredeki binalara sıçraması önlendi. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında inşaat malzemeleri ve kulübe kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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