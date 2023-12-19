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Antakya'da Gönüllü Kadınlara Yangından Kurtulma Eğitimi Verildi

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Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde itfaiye ekipleri, gönüllü kadınlara yangından kurtulma eğitimi verdi. Eğitimin ardından yangın tatbikatı düzenlendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde itfaiye ekipleri, gönüllü kadınlara yangından kurtulma eğitimi verdi.

Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde kadın gönüllüleri, itfaiye ekipleriyle bir araya geldi. İtfaiye ekipleri, kadınlara yangından korunma eğitimi verdi. Yangından korunma eğitiminin ardından kadınlarla birlikte yangın tatbikatı düzenledi. Gönüllü kadınlar, itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimden memnun kaldıklarını dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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