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Antakya’da eve giren yılan yakalandı

Antakya’da eve giren yılan yakalandı
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Hatay’da evde görülen yılan, ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'da evde görülen yılan, ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sıcak havanın etkisini hissettirdiği bölgede sürüngenler, insanların yaşam alanlarına girmeye devam ediyor. Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki bir evin içerisinde yılan görüldü. Ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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