Antakya'da Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

Antakya'da Elektrik Panosunda Yangın Çıktı
Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir binanın elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Karaali Mahallesi'nde gerçekleşti ve yangın sonucunda pano kullanılmaz hale geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik panosundan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi yaşandı. Mahallede bulunan bir binadaki elektrik panosundan yangın çıktı. Elektrik panosunun yandığını gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı zarar gören pano, kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

