Antakya'da Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik panosundan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi yaşandı. Mahallede bulunan bir binadaki elektrik panosundan yangın çıktı. Elektrik panosunun yandığını gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı zarar gören pano, kullanılmaz hale geldi. - HATAY