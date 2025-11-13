Antakya'da Dönercide Kızartma Makinesi Yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde dönercide alevlere teslim olan kızartma makinesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde iş yerinde yaşandı. Dönercide bulunan kızartma makinesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan kızartma makinesine kısa sürede müdahale edildi. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında iş yerinde hasar oluştu. - HATAY