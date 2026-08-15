Antakya'da Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde çöplük alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan çöplük alan yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı