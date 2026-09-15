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Antakya’da asayiş uygulamasında 11 aranan şahıs yakalandı

Antakya’da asayiş uygulamasında 11 aranan şahıs yakalandı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada; 784 şahıs, 52 araç ve 12 umuma açık işletme kontrol edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada; 784 şahıs, 52 araç ve 12 umuma açık işletme kontrol edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 11 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 Eylül günü saat 19.30 ile 21.00 arasında Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi ve Dağ Mahallesi olarak bilinen bölgeler ile bu bölgelere bağlı ana caddeler, kavşaklar ve ara sokaklarda uygulama gerçekleştirildi.

Sabit ve seyir halinde ekiplerle yürütülen uygulamalarda, umuma açık işletmelere yönelik de denetimler yapıldı. Çalışmalar kapsamında 784 şahıs kontrol edilirken, 52 aracın sorgulaması gerçekleştirildi ve 12 umuma açık işletme denetlendi.

Uygulamalar sırasında, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ile hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs ve şantaj suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Ekiplerin kontrollerinde ayrıca açıktan hırsızlık suçundan 2, dolandırıcılık suçundan 2, tehdit-hakaret suçundan 1, taksirle öldürme suçundan 1 ve resmi belgede sahtecilik suçundan 1 dosya firarisi yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan toplam 11 şahıs, işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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