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Antakya’da 9 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Antakya’da 9 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde, hakkında 9 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 9 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.B., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, hakkında 9 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 9 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.B., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. K.B.'nin ayrıca yaklaşık 9 aydır cezaevi firarisi olduğu belirtildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 12 Eylül tarihinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunan K.B.'nin Antakya'da bulunduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmada K.B.'nin 7 ayrı "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçunun yanı sıra TCK 191 ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçları olmak üzere toplam 9 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Hakkında 9 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B.'nin aynı zamanda yaklaşık 9 aydır cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince Antakya'da yakalanan K.B. gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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