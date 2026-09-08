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Antakya’da 3 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Antakya’da 3 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada 3 şüpheli yakalanırken, toplam 78 adet captagon uyuşturucu hap ile 5 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada 3 şüpheli yakalanırken, toplam 78 adet captagon uyuşturucu hap ile 5 gram esrar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Küçükdalyan Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında ekipleri fark ederek farklı yönlere kaçmaya çalışan H.G., C.S. ve Ü.H. yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında 30 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli Ü.H.'nin ikametinde yapılan aramada ise 48 adet captagon uyuşturucu hap ve 5 gram esrar maddesi bulundu.

Operasyonda toplam 78 adet captagon uyuşturucu hap ile 5 gram esrar maddesi ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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