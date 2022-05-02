Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını öldürdü

Şanlıurfa'da balyozlu bir cinayete şahitlik etti. Olay, öğleden sonra Suruç'a bağlı Karaca Mahallesinde meydana geldi.

TARTIŞAN ANNE VE BABASINI AYIRMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre, tek katlı müstakil evde yaşayan Mehmet A., ismi öğrenilemeyen eşi ile tartıştı. Sebebi öğrenilemeyen tartışma sırasında eve gelen K.A., anne ve babasını ayırmaya çalıştı.

BALYOZLA BABASININ KAFASINA VURDU

İddiaya göre tartışma sırasında K.A. eşine tokat attı. bu duruma öfkelenen K.A., evde bulunan balyozla babasının kafasına vurdu. Aldığı darbe ile kanlar içersinde yere yığılan Mehmet A., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. K.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.