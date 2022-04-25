Kahreden olay! Annesinin cenazesini almaya giden evlat, trafik kazasında can verdi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da 92 yaşındaki annesi Hava Kılıç'ın cenazesini almak için gittiği Bingöl'den dönen Yeter Çiçek, içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Gece saat 03.00 sıralarında Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Hayati Avşar Kavşağı'nda, Bingöl'de hayatını kaybeden Hava Kılıç'ın cenazesini alarak yola çıkan konvoydaki otomobil, sürücüsü Nihat K.'nin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada Hava Kılıç'ın kızı Yeter Çiçek yaşamını yitirdi, sürücü ile otomobildeki M.S.K., N.K., ve R.K. de yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cesedi de otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa