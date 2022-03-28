Annesini öldürüp başında sela okuyan gencin ifadesi kan dondurdu: O Deccal, ben İsa'yım

Geçtiğimiz ocak ayında Sultanbeyli'de şizofren olduğu iddia edilen Orhan Oruçgüney, aynı evde yaşadığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i bıçakla boğazını keserek öldürdü. Olay sırasında Orhan Oruçgüney'in babasının işte olduğu, Oruçgüney'in daha önce de şizofreni nedeniyle bir süre tedavi gördüğü öğrenildi.

ÖLDÜRÜP BAŞINDA SELA OKUDU

Annesini öldürdükten sonra başında sela okurken yakalanan ve savcılıktan 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Oruçgüney'in ifadesi ortaya çıktı.

"O DECCAL, BEN İSA'YIM"

Sabah'ın haberine göre hakimlikteki sorgusunda şüpheli gencin soğuk kanlı tavırları dikkat çekti. Sorgusunda mahkeme hakiminin "Anneni neden öldürdün?" diye sorması üzerine "O benim annem değil, o deccal" yanıtını veren şüpheli, mahkeme salonundaki herkesi dehşete düşürdü. Savunmasına devam eden şüpheli Oruçgüney'in "Deccalı öldürdüm. Çünkü ben İsa'yım" demesi üzerine mahkeme salonu buz kesti.

Hakimlik, şüpheli gencin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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