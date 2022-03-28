Annesini öldürüp başında sela okuyan gencin ifadesi kan dondurdu: O Deccal, ben İsa'yım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annesini öldürüp başında sela okuyan gencin ifadesi kan dondurdu: O Deccal, ben İsa'yım

Haberler.com - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Annesini öldürüp başında sela okuyan gencin ifadesi kan dondurdu: O Deccal, ben İsa'yım

Ocak ayında annesini boğazını keserek öldüren ve şizofren olduğu öne sürülen Orhan Oruçgüney'in sözleri mahkeme salonunu buz kestirdi. Annesinin cesedi başında sela okuyan genç, mahkemede ise "O benim annem değil, o Deccal. Deccalı öldürdüm. Çünkü ben İsa'yım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ocak ayında Sultanbeyli'de şizofren olduğu iddia edilen Orhan Oruçgüney, aynı evde yaşadığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i bıçakla boğazını keserek öldürdü. Olay sırasında Orhan Oruçgüney'in babasının işte olduğu, Oruçgüney'in daha önce de şizofreni nedeniyle bir süre tedavi gördüğü öğrenildi.

ÖLDÜRÜP BAŞINDA SELA OKUDU

Annesini öldürdükten sonra başında sela okurken yakalanan ve savcılıktan 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Oruçgüney'in ifadesi ortaya çıktı.

"O DECCAL, BEN İSA'YIM"

Sabah'ın haberine göre hakimlikteki sorgusunda şüpheli gencin soğuk kanlı tavırları dikkat çekti. Sorgusunda mahkeme hakiminin "Anneni neden öldürdün?" diye sorması üzerine "O benim annem değil, o deccal" yanıtını veren şüpheli, mahkeme salonundaki herkesi dehşete düşürdü. Savunmasına devam eden şüpheli Oruçgüney'in "Deccalı öldürdüm. Çünkü ben İsa'yım" demesi üzerine mahkeme salonu buz kesti.

Hakimlik, şüpheli gencin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Haberler.com - 3. Sayfa

Sultanbeyli, İstanbul, Deccal, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title