Annesini Öldüren Genç Güvenlik Kamerasında

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Annesini Öldüren Genç Güvenlik Kamerasında
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Adana'da, annesini kebapçıda bıçaklayarak öldüren genç Ali B.'nin olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, cinayetten sonra soğukkanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı.

Annesini öldüren gencin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

ADANA - Adana'da annesini çalıştığı kebapçıda bıçaklayarak öldüren şüphelinin kebapçıya girerken ve annesini öldürdükten sonra soğuk kanlı bir şekilde olay yerinden ayırlaması anbean görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud'un dün iş yerinde oğlu Ali B. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kebapçının yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, şüpheli Ali B., saat 08.04'te elektrikli bisikletiyle olay yerine geliyor. Yaklaşık 8 dakika içeride kalan Ali B., daha sonra hızla buradan çıkıp uzaklaşıyor. Olaydan sonra cinayet dedektifleri tarafından kısa sürede Sümer Mahallesinde bir ikamette gözaltına alınan Ali B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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