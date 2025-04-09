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Annesi Tarafından Boğularak Öldürülen Öğretmen Malatya'da Defnedildi

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Samsun'da annesi tarafından boğularak öldürülen 34 yaşındaki öğretmen Tuba Günaydın, memleketi Malatya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olay sonrası annesi gözaltına alındı ve cinayeti itiraf etti.

Annesi tarafından boğularak öldürülen öğretmen Malatya'da defnedildi

MALATYA - Samsun'da annesi tarafından boğularak öldüren öğretmen Tuba Günaydın, memleketi Malatya'da kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni olarak görev yapan 34 yaşındaki Tuba Günaydın'ın annesi Sultan Günaydın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kızının bileğini keserek intihar girişiminde bulunduğunu belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Tuba Günaydın'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, yapılan otopside genç öğretmenin boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine anne Sultan Günaydın gözaltına alındı. Polis merkezinde tartıştığı kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sultan Günaydın, olaya intihar süsü verdikten sonra polisi aradığını söylediği öğrenildi.

Annesi tarafından boğularak öldürülen öğretmen Malatya'da defnedildi

Anne Sultan Günaydın işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken kızı Tuba Günaydın'ın cenazesi ise getirildiği memleketi Malatya'da öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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