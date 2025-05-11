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Anneler Günü'nde Trajik Kaza: Anne Hayatını Kaybetti

Anneler Günü'nde Trajik Kaza: Anne Hayatını Kaybetti
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Kırıkkale'de Anneler Günü'nde meydana gelen trafik kazasında bir anne hayatını kaybederken, kocası ve oğlu ciddi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Anneler Günü'nde yürek yakan kaza: Fiat-Tofaş otomobil hurdaya döndü, anne hayatını kaybetti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Anneler Günü'nde yaşanan trafik kazası, bir ailenin hayatını kararttı. Kontrolden çıkan Fiat-Tofaş otomobilin takla attığı kazada 26 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, kocası ve oğlu ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duygu Balkan idaresindeki 71 ADE 195 plakalı Fiat-Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile kocası Ü.B. ve 4 yaşındaki çocuğu E.N.A. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Anneler Günü'nde ağır yaralanan 26 yaşındaki Duygu Balkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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