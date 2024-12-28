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Anne Yüksel Güran duruşmada neler söyledi?

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Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur, 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin davada anne Yüksel Güran'ın bugün duruşmada yaptığı savunmayı aktardı. Teymur, anne Güran'ın "Nevzat Bahtiyar sadece Narin'in değil, bütün Güran ailesinin katilidir" dediğini ifade etti.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin devam eden davada, anne Yüksel Güran bugün savunmasını yaptı.

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur, duruşmada anne Yüksel Güran'ın savunmasını Haberler.com Youtube kanalında anlattı.

YÜKSEL GÜRAN: O SABAH ÇOK MUTLUYDUM

"Anne Yüksel Güran iki gündür sanık sandalyesinde diğer ifadeleri dinledi. Sürekli hıçkırarak ağladığına şahit olduk. Anne önce kendisine yönelik iftiralardan bahsetti. Narin'i son görüşünü anlattı, o çok duygusaldı gerçekten" diyen Teymur, "Sabah kalktığında o gün çok mutluydum diye başladı. Çünkü o gün anladığım kadarıyla dışarıda olan çocukları vardı. "Bütün çocuklarım bir aradaydı, damda yatıyorlardı. Ben çok mutluydum. Sabah erkenden kalktım bahçeden domates topladım, domateslerle kahvaltı hazırladım birlikte kahvaltı yaptık. Ben çok mutluydum, sonra Narin'i hazırladım, Kuran Kursu'na gönderdim. Narin patates istemiş, patates verdim ona. Yemeğini yedi, sonra bana sarıldı abisine sarıldı. Sonra bir daha Narin'i görmedim" dedikten sonra haykırarak bağırdı. Yemin ederek Narin'in bir daha eve ayak basmadığını söyledi. O gün Narin annesinden topuz tokası istemiş bir de gelinlik istemişti. Ve daha sonra çok üzgün bir şekilde Narin'e ne olduğunu bilmediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Teymur sözlerinin devamında "Narin bulunamadığın kaçırıldığını ya da kaybolduğunu düşündüğünü söyledi. 'Ben ölmüş olabileceğine ihtimal dahi vermiyordum' dedi. Nevzat Bahtiyar'a sık sık dönüp beddua etti. 'Bizim evimizde büyüdü bu adam. 22 yıldır evimizde bir kere bile şiddet olmadı. Ne oldu da ben Narin'i böyle bir vahşetin içine çekeceğim, ben bir anneyim' dedi" ifadelerini kullandı.

Anne Güran'ın sözlerini aktaran Teymur, Güran'ın "Bize zengin diyorlar oysa biz tarlamızı ekip, biçiyoruz bankaya ödüyoruz. Bu yıl verimini aldık ama onun da hayrını göremedik. Biz böyle bir aileydik. Çocuklarımı yoksullukla büyüttüm" dediğini söyledi.

"NEVZAT BAHTİYAR GÜRAN AİLESİNİN KATİLİDİR"

Teymur şu ifadeleri kullandı: "Narin'in ellerinde bulunan saç tellerinden bahsetti. 'Onların bize ait olduğunu söylüyorlar ama' deyip başını açtı, 'Ne olur bir bakın bu olaydan önce ben ilk kez başımı boyamıştım.' dedi. Basına da yansımıştı Narin'in kayıp olduğu zamanlarda fotoğraflarda saçlarının sarı olduğu görülüyor. 'Bu saç teli bana ait değil' dedi.

Basına serzenişte bulundu. "Çok önyargılı bir şekilde beni infaz ediyorlar dedi. Üzülmüyor, ağlamıyor diyorlar. Ben Narin'i 9 ay karnımda taşıdım, nasıl üzülmem" dedi.

Nevzat Bahtiyar'a dönerek "Bu adam 50 yıl boyunca bizim aramızdaydı, bizim içimizde bulundu. Sadece Narin'i öldürmedi, bütün Güran ailesinin katilidir. 15 yıl boyunca bunun suyu bizim evimizden giderdi."

Anne Yüksel Güran duruşmada neler söyledi?
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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