Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada B.B ve U.B hakkında. 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verilirken, sanık M.A.D ve A.Ö.'nün beraatine hükmedildi. Kararın açıklanmasının ardından Adliye'de gerginlik yaşanırken, anne Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirip yere yığıldı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) davasında 6'ncı duruşmada karar açıklandı.
MİNGUZZİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI
Mahkeme dört sanıktan ikisine en üst sınırdan ceza verdi. B.B. ve U.B. "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik indirimi yapılmadı. Diğer iki sanık M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi.
YASEMİN MİNGUZZİ SİNİR KRİZİ GEÇİRİP YERE YIĞILDI
Minguzzi davasında kararın açıklanmasının ardından ise Adliye'de büyük gerginlik yaşandı. Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası adliye koridorunda sinir krizi geçirerek yere yığıldı.