Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) davasında 6'ncı duruşmada karar açıklandı.

MİNGUZZİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Mahkeme dört sanıktan ikisine en üst sınırdan ceza verdi. B.B. ve U.B. "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik indirimi yapılmadı. Diğer iki sanık M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi.

YASEMİN MİNGUZZİ SİNİR KRİZİ GEÇİRİP YERE YIĞILDI

Minguzzi davasında kararın açıklanmasının ardından ise Adliye'de büyük gerginlik yaşandı. Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası adliye koridorunda sinir krizi geçirerek yere yığıldı.