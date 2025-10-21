Haberler

Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi
Güncelleme:
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada B.B ve U.B hakkında. 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verilirken, sanık M.A.D ve A.Ö.'nün beraatine hükmedildi. Kararın açıklanmasının ardından Adliye'de gerginlik yaşanırken, anne Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirip yere yığıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) davasında 6'ncı duruşmada karar açıklandı.

MİNGUZZİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Mahkeme dört sanıktan ikisine en üst sınırdan ceza verdi. B.B. ve U.B. "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik indirimi yapılmadı. Diğer iki sanık M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi.

YASEMİN MİNGUZZİ SİNİR KRİZİ GEÇİRİP YERE YIĞILDI

Minguzzi davasında kararın açıklanmasının ardından ise Adliye'de büyük gerginlik yaşandı. Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası adliye koridorunda sinir krizi geçirerek yere yığıldı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Türkiye de adaletin olmadığının en büyük kanıtı 2 si serbest eğitim adalet hukuk her şey malesef bitmiş

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

cehalet böyle bişey işde. olm çocuğu bıçaklayan iki kişi neden 4 kişi hapis yatsın kafanızmı iyi sizin.

yanıt4
yanıt12
Haber Yorumlarıhakan yavuz:

adil bir karar olmayınca anne yıkıldı,ne yapsın kadıncağız

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

sizde şovuna inandınız. geçen hafta ko serde göbek atıyordu

yanıt0
yanıt7
Haber YorumlarıSuat ÇANKAYA:

Rabbim kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin, hele ki bu şekilde.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

İDAM İDAM DIYE MEYDANLARDA NARA ATANLAR ŞİMDİ NEREDESİNİZ MECLİS DEN APO ÇIKINCA MI GELECEK

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıademsakarr:

Adalet eksi bilmem kaç

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
