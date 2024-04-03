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Aydın'da alacak verecek kavgası: Anne ve oğul bıçaklanarak öldürüldü

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan alacak verecek kavgasında anne ve oğlunu evde bıçaklayıp öldüren A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Olay, Yeni Mahalle 78. sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Öztürk sabah saatlerinde annesi Aysel Öztürk'ün kaldığı eve geldi. İddiaya göre Emre Öztürk'ün peşinden eve gelen A.D. ile anne ve oğul arasında alacak verecek konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. anne ve oğlunu bıçaklayıp öldürdükten sonra evden ayrıldı. A.D.'nin ise korkunç cinayeti işlemesinin ardından Şehit Hasan Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.D. adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Olay Adliye Cinayet 3.Sayfa Haberler

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