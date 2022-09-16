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Anne ve kızına zorla fuhuş yaptıran 3 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Anne ve kızına zorla fuhuş yaptıran 3 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarati çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu kadınlara bir araç içerisinde zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi. İhbar üzerine şüpheli B.B. ve A.K. adlı kadının kullandığı araç, otelden yabancı uyruklu kadınları alıp çıkış yaptığı esnada jandarma ekiplerince durduruldu. Zorla çalıştırıldıkları tespit edilen Özbekistan uyruklu N.N. ve kızı A.N., jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. B.B. ve A.K. gözaltına alınırken, yapılan araştırma sonucu suça iştirak ettiği tespit edilen Ö.Ş. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine sevk edildi. Kurtarılan kadınlar ise Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Manavgat Tragger Antalya 3. Sayfa Haberler

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