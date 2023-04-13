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Anne ve babasına bıçakla saldırdı

3. Sayfa Haberleri

Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde bir kişi anne ve babasına bıçakla saldırdı.

Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde bir kişi anne ve babasına bıçakla saldırdı. Anne hayatını kaybederken, babanın ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, aile içi tartışma sonrası A.Y.K anne ve babasına bıçakla saldırdı. Saldırıda anne S.K. hayatını kaybetti, baba ağır şekilde yaralandı. Saldırganın da yaralı olduğu öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dadaşkent Erzurum 3. Sayfa Haberler

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