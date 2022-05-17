Anne-oğul vahşetinde şok detaylar - Haberler

ADANA (İHA) - Adana'da bir kadın, kendisinden 30 yaş büyük kocasını 14 yaşındaki çocuğuyla birlikte sopayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanırken, kocanın önce sopayla boğulduğu daha sonra ise kafasına defalarca kez vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 14 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre en küçüğü 2, en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk annesi Elif C. (32) 6 ay önce evlendiği tır sürücüsü 62 yaşındaki Yücel Cihangir'i 14 yaşındaki oğlu O.H. ile birlikte öldürmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu cinayetle ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Savcılığın yaptığı çalışmada cinayetin geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.00'da meydana geldiği, ancak anne ve oğlun şahsı hastaneye götürmek yerine sabah saat 05.00'e kadar evde çok küçük çocuklar olmasına rağmen cesetle aynı evde bekledikleri ve polisi aradıklarını belirledi. Ayrıca cinayetin sadece şahsın sopayla boğularak işlenmediği, Yücel Cihangir'in önce sopayla boğulduğu daha sonra da kafasına sopayla defalarca kez vurularak acımasızca öldürüldüğü de tespit edildi. Sopanın ise evdeki sehpanın ayağı olduğu belirlendi.

Anne Elif C.'nin ise ifadesinde cumartesi günü saat 16.00 sıralarında eşiyle eve para getirmediği ve kendileriyle ilgilenmediği için tartıştığını bu sırada oğlunun eve geldiğini, eşinin kendisinin üzerine yürümesi sonucu oğlunun kocasına saldırdığını belirterek, "Oğlum beni korumak için sehpa ile kocama vurdu. Daha sonra sehpa kırılınca da ayağını alıp kocama vurmaya başladı. Oğlum sadece beni korumak istemişti ancak sinirine yenik düşüp onun kafasına defalarca kez vurup ölümüne neden oldu. Daha sonra biz ne yapacağımızı bilemedik sabaha karşı polisi aradım. Kocamı ben öldürmedim oğlum öldürdü" dediği öne sürüldü.

Çocuğun da ifadesinde Yücel Cihangir'i kendisinin öldürdüğünü, annesiyle tartıştığını, üzerine yürüdüğünü görünce kendisini kaybettiğini söylediği ileri sürüldü. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa