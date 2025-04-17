Anne Ayı ve Yavruları Yaylaya İndi
Kış uykusundan uyanarak yiyecek arayan anne ayı ve üç yavrusu, Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Soğanlı vadisinde görüntülendi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla ayılar uyanmaya başladı.
Anne ayı ve 3 yavrusu yaylaya indi
SİVAS - Kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan anne ayı ile 3 yavrusu görüntülendi.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ayılar kış uykusundan uyanmaya başladı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Soğanlı vadisinde anne ve üç yavru ayı, yiyecek ararken görüldü. Yaylada yaşayan ve arıcılıkla uğraşan Alican Canpolat, ayıların yiyecek arayışını görüntüledi. Görüntülerde ayıların bir süre yürüdükleri ve çevreyi gözlemledikleri görüldü. Yiyecek arayan anne ve 3 yavrusu, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEVZAT YÜCEL - 3.Sayfa