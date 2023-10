Ankaralı müzisyenler İsrail Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bıraktı

Ankaralı sanatçılar, İsrail Büyükelçiliği önünde toplanarak siyah çelenk bıraktı.

İsrail'in Filistin'de sivil vatandaşlara yönelik düzenlediği saldırıların ardından Türkiye'nin birçok noktasında protestolar gerçekleştiriliyor. Serdar devam etmesi ile protestolar her gün devam ediyor. Gerçekleşen protestoların bir diğer adresi Ankara'nın İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlendi. Ankaralı Müzisyenler Derneği, ellerinde "Savaşa Hayır", "Toprak Çalan - Masuma Kıyan İsrail'e Lanet Olsun" yazılı pankartlar ve "Kahrolsun İsrail" yazılı siyah çelenkle İsrail Büyükelçiliği önüne geldi.

Ankaralı Müzisyenler Derneği Başkanı Coşkun Direk (Ankaralı Coşkun), burada yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının durdurulması için çağrıda bulunarak, "Bu dünyada altmış tane Müslüman ülkesi var. Neden birleşilmiyor? Mescid-i Aksa'yı korumak için neden bekleniliyor. Ey Müslümanlık, artık uyanmanın zamanı geldi. Artık Müslümanlık kendine gelsin. Bu Müslümanlık üzerindeki ölü toprağını atıp silkilsin. Artık kendimize gelme vakti geldi" dedi.

Savaşa 'dur' denilmesi gerektiğini belirten Direk, "Selam olsun tüm Müslümanlığa, selam olsun Filistinli kardeşlerimize, Gazze'ye. Allah tüm şehit kardeşlerimize rahmet eylesin" diye konuştu.

Direk, savaşların da bir kuralı olduğunu vurgulayarak, "Savaşın bir hukuku, şerefi, onuru olur. Ama bu bir savaş değildir, bu bir soykırımdır. Gazze'de yaşanan bir insanlık ayıbıdır. Nazi Almanlarının yıllar önce ablukaya alıp katlettiği Yahudilerin torunları, bugün dedelerinin gördüğü zulümden daha fazlasını günahsız Filistin halkına uygulaması kabul edilecek bir durum değildir. Gözü dönmüş İsrail, arkasına Batılı dostlarını alarak hastane cami, kilise, okul dinlemeden savaş suçu işlemeyi göze alacak kadar canileşip, binlerce insanın ölümüne sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İsrail bunu yaparken, 'demokrasi, hukuk, insan hakları' diye yıllardır seranatlar yapan Batı, Filistin halkı söz konusu olunca ne yazık ki İsrail'in yanında olmayı, onlara maddi manevi her türlü desteği yapmayı tercih etmiştir" diyen Ankaralı Coşkun, Batılı ülkelerin de en az İsrail kadar suçlu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ben ve burada bulunan arkadaşlarımız, bizden önceki büyüklerimizin de olduğu gibi yıllardır bu topraklarda sanatımızı icra ediyoruz ve ekmeğimizi evimize götürüyoruz. Bizler, bu topraklarda Müslüman, Hristiyan, Yahudi ile her zaman dostça, kardeşçe yaşamaya çalıştık. Türk milleti olarak yaşamaya da devam edeceğiz. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de herkes gibi iliklerime kadar yaşıyor ve hissediyorum. Yapılan bu zulmü, akan kanı her iki taraf için de bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz". - ANKARA