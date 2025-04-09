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Ankara'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, yağmurun etkisiyle Batıkent'te bir istinat duvarı çöktü. Şans eseri yaralanan olmazken; ihbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Batıkent Mahallesi'nde zemin kayması yaşandı.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Zemin kayması sonucunda Batıkent'teki alanda istinat duvarı yıkıldı. Enkaz, yürüyüş yoluna denk gelirken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Alanda güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Ankara'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Yaşasın chp li yenimahalle belediyesi çökene kadar nerdeydiler acaba ?

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