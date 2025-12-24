Haberler

Vali Şahin, düşen uçağın enkazında incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Ahmed Al Haddad'ın bulunduğu uçak Ankara'nın Haymana ilçesinde düştü. Vali Vasip Şahin, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Ahmed Al Haddad'ın ve beraberindeki heyetin düşen uçağının enkazında incelemelerde bulundu.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 20.17'de kalkan ve Libya Genelkurmay Başkanı Al Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Ankara'nın Haymana'nın ilçesinde düştü. Ankara Valisi Vasip Şahin de uçağın düştü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin olay yerinde bulunan ekiplerden bilgi aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

