Ankara Sincan Yenikent'te inşaatta vinçten düşen malzeme işçiyi ağır yaraladı

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Ankara'nın Sincan ilçesi, Yenikent semtinde yapımı devam eden bir inşaatta, üzerine malzeme düşen bir işçi ağır yaralandı.

Olay, Sincan ilçesi, Yenikent semtindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta devam eden çalışmalarda, vinçten bir malzeme işçinin üzerine düştü ve işçi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından işçiyi en yakın hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı