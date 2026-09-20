Ankara Sincan'da yediemin otoparkında kimliği belirsiz kişi araçların üstünde zıpladı

Ankara Sincan'da yediemin otoparkında kimliği belirsiz kişi araçların üstünde zıpladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir yediemin otoparkında saat 00.00 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs, elinde fenerle araçların üzerinde zıplayarak yürüdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir yediemin otoparkında kimliği belirsiz bir şahıs, araçların üzerinde zıplayarak yürüdü.
Olay, saat 00.00 sıralarında Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir yediemin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs elinde bir fenerle birlikte araçların üzerinde zıplayarak yürüdü. Şahsın araçların üzerinde zıplayarak yürümesi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı