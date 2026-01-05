Hızını alamayan araç kavşakta başka bir araca çarptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan trafik kazasına yansıdı.

Olay, bugün Ankara'nın Sincan ilçesi, Yenikent semti, Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. İki araç Cumhuriyet Bulvarında bulunan kavşakta çarpıştı. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA