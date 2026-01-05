Haberler

Hızını alamayan araç kavşakta başka bir araca çarptı

Hızını alamayan araç kavşakta başka bir araca çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan trafik kazasına yansıdı.

Olay, bugün Ankara'nın Sincan ilçesi, Yenikent semti, Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. İki araç Cumhuriyet Bulvarında bulunan kavşakta çarpıştı. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi

Dünya ABD'yi konuşurken yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Resmi teklif yapıldı! Samsunspor'a Fenerbahçe'den transfer

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den transfer ediyor