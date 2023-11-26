Ankara Sincan'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 5 Gözaltı

Ankara'da silahlı Kavga : 1 ağır yaralı, 5 gözaltı

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesi'nde silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, 5 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen 12 sıralarında Sincan Osmanlı mahallesinde yaşanan silahlı kavga ihbarı üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti. Çıkan kavgada silah ve bıçaklı saldırı sonucunda yere yığılan Ç.O. tedavi edilmek için hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerince yapılan araştırma sonucunda kavganın uyuşturucu nedeniyle çıktığı tespit edildi. Polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, E.Ö., H.M.P.,M.M.Ü., Y.S. ve B.Ö. göz altında alındı.